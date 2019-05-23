«Нетленочка»: російські шоумени підірвали мережа міткою піснею про Держдумі

Російський шоумен, учасник Comedy Club Гарік Харламов жорстко висміяв російські влади в новій саркастичної пісні. Провокаційний номер він представив спільно з колегою Тимуром Батрутдиновым.
Композицію шоумен жартома назвав «переможцем ” Євробачення-1765». Новий «хіт» був опублікований в Instagram на сторінці комічного персонажа Харламова, барда Едуарда Суворого.
Ця пісня була переможницею Євробачення 1765 року, але тоді не було трансляції, телебачення і ліків», – свідчить підпис до ролика.
Гарік співає від імені депутатів Держдуми Росії, повідомляючи про те, чим вони зайняті під час засідань. Причому, останні рядки шоумени навмисне вимовляють разом – таким чином, фраза «без Дім» звучить як матірне вираз «п..дім».
Ми, депутати Держдуми
і до нас сьогодні повинні були прийти
Дмитро Пєсков і Дмитро Медведєв,
Але вони не прийшли.
І далі що ми робимо?
Ми сидимо без Дім, сидимо без Дім
У Держдумі сидимо без Дім.
Користувачі мережі оцінили нову «нетлінку» гумористів. Шанувальників дуету привів у захват оригінальний склад Гаріка.
«Тема для роздумів: без дати», «Нетленочка», «Ед, це класика!», «Ну, чіпляє!», «До них Діми, напевно, взагалі не приходять», «Шедевр», «Едуард, ти геній!», «Прям в точку!», «Геніально, пацани», — писали фоловерів.
До речі, в залі можна розглянути і кримську «няш-мяш», депутата Держдуми Наталю Поклонскую. Хтось з користувачів навіть звернув увагу на цей фрагмент, залишивши коментар: «Поклонська шкіриться, як ніби це не про неї».