Новий начальник Генштабу Хомчак назвав головні завдання ЗСУ

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак визначив основні напрямки роботи Збройних сил, які потрібно з цієї ж хвилини почати виконувати.

Наводимо пряму мову:

Перше. Наше найголовніше завдання-це збереження життя і здоров’я особового складу. Воно повинно лежати в основі прийняття всіх управлінських рішень. Як в зоні проведення Операції об’єднаних сил так і за її межами. Найвища цінність-це людина. Припинити у діяльності посадових осіб Збройних сил України принципи ручного управління, підміну виконання обов’язків підлеглих командирів, подвійних стандартів, підміну понять, глазозамыливания, показуху і видавання бажаного за дійсне. Забезпечити функціонування управлінської вертикалі в усіх галузях з дотриманням прав та обов’язків командирів, начальників відповідно до законодавства. І персональну відповідальність за стан справ у підпорядкованих органах військового управління у військах і силах. Організувати роботу щодо беззаперечного дотримання всіма військовослужбовцями вимог законодавства України, статутів Збройних сил України. Забезпечити особисту зразковість командирів начальників усіх рівнів у виконанні службових обов’язків. Сучасний командир повинен об’єднувати в собі патріотизм, професійну компетентність, особисту дисциплінованість, ініціативність, творчий підхід до справи, враховувати соціальні аспекти діяльність, бути чутливим до людей, до їх потреб і проблем, бути прикладом у службі й у побуті.

Проаналізувати стан забезпечення Збройних сил. Внести корективи, у першу чергу, з урахуванням потреб солдатів, які воюють, пропозиції, які дають командир бригад, рот і взовдов. Припинити корупційні прояв у підпорядкованих військових організмах. Усунути наявні корупційні ризики. Провести інвентаризацію матеріальних засобів. Прийняти рішення щодо втрат, недостач і посадових осіб за допущені правопорушення, розкрадання, виведення з ладу військового майна і техніки. Організувати проведення правової підготовки особового складу, цілеспрямованої ефективної роботи по запобіганню правопорушень. Формування у військовослужбовців високий ідейних моральних цінностей по дотриманню законодавства України.

Забезпечити підготовку військ за стандартами НАТО з впровадженням набутого досвіду. В ході проведення Операції об’єднаних сил, АТО і створити сучасну навчально-материльную технічну базу. Провести огляд готовності Збройних сілі органів місцевої влади до проведення територіальної оборони держави. Підняти рівень індивідуальної підготовки всіх військовослужбовців. Організувати планову, послідовну, методичну та якісну підготовку органів військового управління та штабів.

Заходи підготовки військ повинні бути продуманими. Визначальним у їх проведенні має бути не кількість, а якість. Забезпечити функціонування системи підтримки озброєння військової техніки у справному стані. У тому числі своєчасне технічне обслуговування і ремонт. Забезпечення безпеки арсеналів і складів. Розробити систему військово-патріотичного виховання, яка базується на європейському виборі України. Створити належні умови служби особового складу. Вжити дієвих заходів щодо покращення морально-психологічного стану військовослужбовців та членів їх сімей. Продовжити реформування Збройних сил України, як було визначено в ті ж терміни, а можливо і прискорити.

Оптимізувати організаційно-штатну структуру Збройних сил. Забезпечити готовність військових частин за показником укомплектованості особовим складом. Перейти в певні терміни на J-структури, в першу чергу реформувати Генеральний штаб. Налагодити системну роботу з громадськими волонтерськими організаціями, залучити громадянське суспільство до процесу реформ у Збройних силах. Забезпечити виконання взятих міжнародних зобов’язань. Поглибити співробітництво в сфері оборони щодо приєднання до загальноєвропейської системи безпеки. В ході виконання завдань Операції об’єднаних сил забезпечити оптимальне і ефективного застосування сил і засобів з тим, хто порушує Мінські домовленості.

Це основні пріоритетні завдання, які в першу чергу ставлю для себе.