Підлітки з акне виявилися успішнішими однолітків

Згідно з дослідженням американських вчених, підлітки з акне домагаються найкращих результатів у навчанні — і отримують вищу освіту на 3,8 % частіше однолітків з шкірою без прищів.

Вчені скористалися даними масштабного дослідження, в якому в 1994-95 роках брали участь 90 000 школярів з 7-го по 12-й клас. За їх здоров’ям періодично спостерігали лікарі. У заключному опитуванні в 2007-2008 роках взяли участь 15 000 учнів.

Близько половини опитаних стикалися з акне. Як правило, ці підлітки відчували себе менш привабливими, у них була низька самооцінка і труднощі в спілкуванні з однолітками. Вчені припустили, що з-за цього тінейджери проводили більше часу за книгами. У той же час, у них був вищий ризик розвитку депресії.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

На дівчатах це відбилося більше, ніж на початку кар’єри. Так, вчені виявили зв’язок між проблемною шкірою і високим заробітком в майбутньому, але тільки серед жінок.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», успішність студентів закладена в їх ДНК.

За матеріалами Knife.media

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