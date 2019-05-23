У Харкові чоловік на вулиці напав на 14-річну дівчинку і відібрав телефон

На вул. Новоолександрівської у Харкові чоловік вкрав телефон у 14-річної дівчинки.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполиции в Харківській області.

За даними правоохоронців, дівчинка вийшла з дому до малознайомого чоловіка, який прийшов до її батька. Щоб зателефонувати татові, вона дістала мобільний телефон.

Зловмисник вирвав його з рук і сказав, що поверне батькові дівчинки на вул. Наумовской.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво Київського відділу поліції. Правоохоронці знайшли 32-річного зловмисника і доставили у відділ поліції для з’ясування обставин події.

Речові докази вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.