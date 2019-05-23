На Вінниччині жінка заявила про зґвалтування доньки-першокласниці

Жінка на Вінниччині заявила, що її співмешканець зґвалтував їхню спільну доньку – ученицю першого класу. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області.

“У селі Кислицьке жінка написала заяву на співмешканця (щодо зґвалтування і розпусних дій по відношенню до їхньої спільної доньки – ред.). Проведено медичний огляд, факт зґвалтування не підтвердився, щодо можливих розпусних дій проводиться перевірка”, – зазначили у відділі комунікації.

При цьому у відомстві висловили припущення, що таку заяву на співмешканця жінка зробила через сварку із чоловіком.