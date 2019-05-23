Бенксі влаштував екологічну акцію у Венеції

«Венеція в олії» — це дев’ять картин, які разом зображують величезний круїзний лайнер, що йде через місто. Таким чином художник підняв проблему забруднення води у Венеції великим судноплавним транспортом.

На своїй сторінці Instagram в Бенксі написав, що його чомусь ніколи не запрошували на Венеціанську бієнале. Судячи з прикріпленою відеозапису, його вигнала звідти поліція.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від Banksy (@banksy) 22 Травень 2019 в 8:01 PDT

Тижнем раніше на стіні будинку у Венеції з’явилося графіті, автором якого може бути Бенксі. На ньому зображений дитина в рятувальному жилеті з факелом в руці. Так як графіті намальовано над каналом, здається, що дитина тоне.

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від Stefania Bolzan (@lunicadivina) 14 Травень 2019 в 2:13 PDT

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», житель Уельсу продав гараж з графіті Бенксі з-за стресу.

За матеріалами Snob

Читайте також:

Бенксі намалював брудне Різдво

Картина Бенксі за $1,5 мільйона самоуничтожилась на очах покупця

Знищена картина Бенксі: флешмоб і подорожчання