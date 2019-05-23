Бенксі влаштував екологічну акцію у Венеції

«Венеція в олії» — це дев’ять картин, які разом зображують величезний круїзний лайнер, що йде через місто. Таким чином художник підняв проблему забруднення води у Венеції великим судноплавним транспортом.
На своїй сторінці Instagram в Бенксі написав, що його чомусь ніколи не запрошували на Венеціанську бієнале. Судячи з прикріпленою відеозапису, його вигнала звідти поліція.
Експрес-інформація по країні
Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Рим
Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)
Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)
Офіційна мова – італійська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,873 (27-я в світі)
ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією
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Тижнем раніше на стіні будинку у Венеції з’явилося графіті, автором якого може бути Бенксі. На ньому зображений дитина в рятувальному жилеті з факелом в руці. Так як графіті намальовано над каналом, здається, що дитина тоне.
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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», житель Уельсу продав гараж з графіті Бенксі з-за стресу.
За матеріалами Snob
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