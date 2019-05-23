Олег Петренко віджимав паї і кришував злочинні наркоугруповання

Незважаючи на всі зусилля влади по створенню іміджу комфортного і затишного міста, саме тут найчастіше палять автомобілі активістів, нападають на людей серед білого дня, організовують злочинні схеми за крадіжку землі і зелені у громади. Новий глава місцевої поліції був призначений змінити ситуацію. Але факти його біографії говорять про те, що для нього це непосильне завдання.

З відкритих джерел, а також від близько знайомих з діяльністю цього поліцейського співробітників в правоохоронних органах ми зібрали цілий букет фактів про Петренко, після яких ні у кого не залишиться сумнівів у його “компетентності”, ні в “чесності”, ні в “готовності” звільняти Ірпінь від злочинності.

Попередні місця роботи

Сам Петренко народився у Баришівському районі Київської області, значна частина його кар’єри пройшла там же. Зокрема, з 2011 по 2014 роки — під час правління Віктора Януковича — він очолював Баришівський райвідділ міліції.

14 га землі на сім’ю

Але повернемося в часи Януковича. Будучи “авторитетним” керівником, Петренко вступив у змову з тодішнім головою Баришівської РДА Володимиром Тимченко і в обмін на “кришування” злочинних схем останнього, отримав у грудні 2012 року у власність 14 га пасовищ. 7 ділянок по 2 га кожна Петренко оформл на своїх родичів — мати, тестя, тещу, старшого сина, брата і сестру дружини, свого рідного брата.

“Кришування” агробізнесу на Переяславщині

За даними департаменту внутрішньої безпеки ГУ НП, Петренко на своєму попередньому перед Ірпенем місці роботи не втрачав часу дарма навіть після Революції гідності. Через своїх підлеглих — колишнього заступника начальника Василя Невертия і екс-заступника начальника слідчого відділу Андрія Чичиркина, а також його дружину — прокурора Світлану Чичиркину — новий главполицейский Ірпеня вимагав у підприємців Баришівського, Згурівського та Яготинського районів гроші за “дах”. Регулярну винагороду він нібито отримував щомісяця. Зокрема, у схемі фігурувало агропідприємство “Супій”, яке було замішано в кримінальному провадженні 42017111100000286 про самозахоплення землі для ведення сільського господарства. Очевидно, “дах” полягала в блокуванні просування розслідування кримінальних справ. Хоча цілком ймовірно, що і сама справа було порушено, щоб “стимулювати” агрокомпанію до “дружніх” відносин на умовах абонплати.

“Кришування” рекету і злочинних угруповань

“Віджим” землі під господарство брата

Якщо для багатьох поліцейських 2014 рік і революція стали точкою каяття і переосмислення своєї попередньої життя, то Олег Петренко свою злочинну діяльність тільки розвинув і поглибив. Зокрема, департаментом внутрішньої безпеки були встановлені факти організації тиску на власників земельних паїв (по-простому — залякування і погрози кримінальними справами) з метою передачі в оренду землі фермерському господарству “К. Ю. К. С”, яке засновано його братом Юрієм та його сином Миколою. Крім того, там же працевлаштована дружина Юрія Людмила і другий син Олександр.

Всього за роки “роботи” в регіоні Петренко-батько “поотжимал” для родини у місцевих фермерів Баришівського району 40 земельних ділянок загальною площею 124 га. З них відразу 10 було передано в оренду за один день — 15 грудня 2018 року, тобто всього за 3 місяці до призначення в Ірпінь.

“Кришування” “евробляхеров”

Один з близьких друзів Олега Петренка — Сергій Ладовчин, керівник Бучанської і Ірпінської організацій “АвтоЕвроСила” — по-простому — “евробляхеров”. Спритний поліцейський досить давно поклав око на “активістів за доступну розмитнення” як на рушійну силу для всякого роду протестів, і на всякий випадок тримає їх на “короткому повідку”. Ладовчин зливає Петренко інформацію як про локальні ініціативи організації, так і про її активних членів, про систему координації між регіональними підрозділами “АЕС” і т. д. При цьому, як можна здогадатися, члени “АЕС” фактично застраховані від серйозних штрафів або глибинного розслідування ДТП з їх участю на території дії “індульгенції Петренко”. Поетом в осяжному майбутньому жителям Ірпеня можна чекати загострення і без того непростий дорожньої обстановки в місті.

Майно: “церковна миша” з “лівими” доходами

За даними з держреєстру прав на нерухоме майно, у Олега Петренко у власності “всього лише” житловий будинок загальною площею 76 кв. м, розташований в його рідному селі Лехнівка, та земельна ділянка 2170 кв. м. Крім того, у його дружини Ольги у власності є квартира в Борисполі, де він жив останній рік. Квартиру площею 71 кв. м Ольга Дмитрівна купила в 2018 році за 300 тис. грн., тобто на 4,3 тис. грн. за “квадрат”, що є як мінімум втричі заниженою ціною від реальної вартості житла в цьому місті-супутнику столиці, яка становить близько 10-12 тис. грн. Тобто квартира явно купувалася через схеми або ж через тиск чоловіка на місцеві влади / забудовника, або зовсім могла бути хабаром за якусь послугу начальника райвідділу.

Крім квартири, Ольга Петренко має у власності майже 35 соток землі в селі Лехнівка. Сім’я користується автомобілем Honda CR-V 2005 року випуску, який купили в 2015-м.

Після цієї справжньої, а не вигаданої прес-службою обласної поліції біографії питання про те, чи буде Олег Петренко підвищувати розкриття злочинів і знижувати рівень злочинності в Ірпені, здається, знімаються самі собою. Якщо говорити прямо, то людина з настільки явно вираженим “хапально-крышевательным” рефлексом навряд чи встоїть перед спокусами, які таїть в собі місто перемогли забудовників. А саме такий “ручний петрушка” і потрібен хитрому Дмитру Ценову, щоб корупційні потоки з Ірпеня ставали все більш повноводними.

Ілля Кирилов