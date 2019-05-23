Німецький уряд виступивши проти запровадження американських санкцій щодо «Північного потоку-2»

Міністерство економіки Німеччини висловилося проти запровадження нових американських санкцій, які стосуються російського морського газопроводу в обхід України «Північного потоку-2».

Про це розказала речниця міністерства під час брифінгу 22 травня, передає Reuters. За її словами, німецький уряд відхиляє будь-які санкції, які мають «екстериторіальний ефект».

Таку заяву у міністерстві економіки Німеччини нікого після повідомлення міністра енергетики США Ріка Перрі, який заявивши, що санкції проти «Північного потоку-2» майже готові, і незабаром Сенат має їх ухвалити.

Зазначимо, що Німеччина — одна з найбільших прихильників побудови «Північного потоку-2» серед європейських країн. Російський газопровід закінчується у Німеччині, а після завершення його будівництва країна отримуватиме російський газ безпосередньо з Росії, не переплачуючи за транзит.

Через прихильність до «Північного потоку-2» Німеччину часто критикували у США, які прагнуть збільшити обсяги постачання свого скрапленого газу до Європи.