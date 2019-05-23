Лікарі назвали тривалий кашель небезпечною ознакою

Лікарі назвали дуже небезпечною ознакою тривалий кашель без видимих подразників. Він може свідчити про розвиток важких захворювань, аж до туберкульозу і раку легенів.

Причиною кашлю часто є зовнішні подразники, що впливають на дихальні шляхи. Це може бути як звичайна алергія або захисна реакція, так і привід звернутися до лікаря. Медики пояснили, що в разі відхаркування навіть невеликої кількості крові слід якомога швидше звернутися до фахівців. Подібний симптом свідчить не тільки про явне порушення роботи організму, але в деяких випадках є симптомом розвитку раку або туберкульозу. Для останнього характерна швидка втрата ваги і підвищене потовиділення в нічний час доби.

Не слід відкладати похід до лікаря, якщо під час кашлю виділяється мокрота або слиз. Залежно від її кольору можна встановити про наявність захворювань в організмі. Дуже густі виділення вказують на бронхіт, зелений або жовтий колір слизу – явна ознака вірусу в організмі (синусит або пневмонія). У випадку з рожевою пінистою рідиною при відкашлюванні похід до лікаря має стати першочерговим завданням, так як це явище свідчить про скупчення рідини в легенях і може стати причиною набряку.