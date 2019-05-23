Представник Зеленського: Кабмін «в темну» прийняв вигідні Ахметову рішення

Під час засідання Кабміну у середу було прийнято ряд рішень, що містять дискримінаційні норми, які ставлять державні компанії в гірші умови, а приватні енергетичні компанії отримують привілейоване становище.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник президента в Кабміні Андрій Герус.

Він розповів, що на засіданні в середу розглядалося важливий пакет урядових рішень у сфері енергетики, в тому числі три Постанови КМУ, які стосуються введення нового ринку електричної енергії.

«На жаль, це було трохи дивне засідання Кабміну, коли одним пакетом були проголосовані рішення, які не були на Порядку дня і навіть не були озвучені з голосу. Деякі прийняті рішення, як потім виявилося, навіть не були в переліку питань, які розглядалися (і це зафіксовано)», — написав він.

За його словами, деякі рішення, які в середу розглядалися на КМУ, очевидно, містять дискримінаційні норми, які ставлять держкомпанії в гірші умови, а приватні енергетичні компанії (ДТЕК Ріната Ахметова — ЕП.) отримують привілейоване становище.

«На жаль, такі рішення приймалися поспіхом ще до отримання відповідного висновку Антимонопольного комітету», — написав представник президента.

На деякі інші рішення, продовжує Герус, були отримані нарікання від іноземних компаній, які розглядали можливість інвестувати в генеруючі потужності в Україні.

«Нарікання іноземних компаній зводилися до того, що такі нові правила обмежували конкуренцію і створювали перевагу окремим локальним енергетичним компаніям. Думаю, це не найкраща практика, коли уряд так впроваджує новий ринок електроенергії. Вважаю, такі важливі рішення повинні пройти повноцінне професійне публічне обговорення», — заявив він.

На його думку, краще в цій ситуації було б, якщо б на наступне засідання уряду були повторно винесені такі складні дискусійні питання для повноцінного розгляду та прозорого прийняття рішення.

Герус також повідомив, що виступити на засіданні Кабінету міністрів можливості в нього не було.

У свою чергу народний депутат БПП Сергій Лещенко повідомив, що в пості Геруса мова йшла про компанії Ріната Ахметова (ДТЕК — ЕП). За його словами, всі рішення, які були включені до порядку денного, було ухвалено одним голосуванням.

«Нікому слова не дають, оголошують про прийняття всіх питань та закриває засідання. Тривав хвилин 10», — обурився нардеп.

«Як виявилося, перед цим відбулося таємне засідання Кабміну, яке проходило за годину до цього. І там вони (члени Кабміну — ЕП) розробляли план, як провести рішення в обхід позиції Зеленського. Схоже, що Кабмін під завісу свого терміну, за винятком кількох міністрів, став мовчазним (а хтось дуже активним) спільником Ріната Ахметова», — підсумував він.

Нагадаємо:

В Україні з 1 липня має повноцінно запрацювати новий ринок електроенергії. Введення першого етапу реформи почалося з 1 січня поточного року.

При цьому представники президента Володимира Зеленського виступають за пееренос повноцінного запуску ринку. Вони наполягають на внесенні змін, без яких, на їх думку, окремі приватні гравці енергетичного ринку будуть перебувати у привілейованому становищі, а держкомпанії отримають гірші умови.

У свою чергу представники чинної влади виступають проти перенесення строків повноцінного запуску нового ринку.