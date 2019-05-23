Полторак представив начальника Генштабу Руслана Хомчака, Збройним силам України — відео

Міністр оборони України Степан Полторак представив начальника Генерального штабу Руслана Хомчака Збройним силам України.

«Я вітаю вас, Руслан Борисович, з призначенням на дуже відповідальну і серйозну посаду, бажаю вам успіхів та перемог.

Руслан Борисович точно не є новою людиною для Збройних Сил, він пройшов службу на всіх важливих посадах, він дуже добре знає досягнення, знає проблеми, знає, над чим необхідно працювати, і у мене немає сумніву, що якість виконання завдань буде нарощуватися, ефективність – підвищуватися, і Збройні Сили будуть готові до виконання завдань, які визначені законом України», — зазначив Полторак.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака замість Віктора Муженка.

Руслан Хомчак — генерал-лейтенант, командир оперативного командування «Південь», учасник війни на сході України.