Міністра Жданова звинуватили у відкатах при закупівлі спортінвентарю

Ігор Жданов

Оцінка міністра молоді та спорту Ігоря Жданова інвентарю для збірної України з легкої атлетики виявилася вдвічі більшою ринку. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник «Укрспортзабезпечення» Тарас Сириця, якого практично відразу ж потім звільнили з посади.

«Днями відбулася поставка інвентарю для збірної команди

з легкої атлетики. Обладнання сертифіковане IAAF (міжнародною федерацією

легкої атлетики) і вироблене на потужностях одного з світових лідерів по

виробництва легкоатлетичного обладнання фірми POLANIK. Міністр своїм

наказом визначив орієнтовну вартість обладнання в 1,12 млн гривень.

Управління ж «Укрспортзабезпечення» придбало це обладнання 586 тис.

гривень, тобто вдвічі дешевше»,- написав Сириця.

Він зазначив, що «Никоспорт» готова була поставити

обладнання за 652 тис. гривень. У той же час, стартова ціна переможця

становила 736,2 тис. гривень.

Також Сириця заявив про тиск на керівників міністерства

постачальника – нібито Жданов планував отримати 472,9 тис. гривень «відкату».

При цьому в Минмолодежспорта заявляють, що всі звинувачення

безпідставними та абсурдними. Також у міністерстві повідомили, що Жданов

звернувся до адвокатів і планує подавати позов проти Сириці.

Пізніше керівника «Укрспортзабезпечення» звільнили з посади

з офіційним формулюванням «за невиконання доручень керівництва

міністерства, провальну роботу по закупівлі спортивного інвентарю, форми і

екіпірування, безвідповідальність і некомпетентність, порушення, виявлені

аудиторськими перевірками, і самовільне незаконне розірвання договорів,

ув’язнених через систему ProZorro, постійне знущання над спортсменами

і тренерами, регулярні скарги національних спортивних федерацій». Своє

звільнення Сириця оскаржить в суді.

Раніше SKELET-info повідомляв, що дохід Жданова за минулий рік був лише із зарплати і склав 689 446 гривень. Також Жданов заробив у лютому 65 190 гривень.