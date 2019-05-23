Міністра Жданова звинуватили у відкатах при закупівлі спортінвентарю

Ігор Жданов
Оцінка міністра молоді та спорту Ігоря Жданова інвентарю для збірної України з легкої атлетики виявилася вдвічі більшою ринку. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник «Укрспортзабезпечення» Тарас Сириця, якого практично відразу ж потім звільнили з посади.
«Днями відбулася поставка інвентарю для збірної команди
з легкої атлетики. Обладнання сертифіковане IAAF (міжнародною федерацією
легкої атлетики) і вироблене на потужностях одного з світових лідерів по
виробництва легкоатлетичного обладнання фірми POLANIK. Міністр своїм
наказом визначив орієнтовну вартість обладнання в 1,12 млн гривень.
Управління ж «Укрспортзабезпечення» придбало це обладнання 586 тис.
гривень, тобто вдвічі дешевше»,- написав Сириця.
Він зазначив, що «Никоспорт» готова була поставити
обладнання за 652 тис. гривень. У той же час, стартова ціна переможця
становила 736,2 тис. гривень.
Також Сириця заявив про тиск на керівників міністерства
постачальника – нібито Жданов планував отримати 472,9 тис. гривень «відкату».
При цьому в Минмолодежспорта заявляють, що всі звинувачення
безпідставними та абсурдними. Також у міністерстві повідомили, що Жданов
звернувся до адвокатів і планує подавати позов проти Сириці.
Пізніше керівника «Укрспортзабезпечення» звільнили з посади
з офіційним формулюванням «за невиконання доручень керівництва
міністерства, провальну роботу по закупівлі спортивного інвентарю, форми і
екіпірування, безвідповідальність і некомпетентність, порушення, виявлені
аудиторськими перевірками, і самовільне незаконне розірвання договорів,
ув’язнених через систему ProZorro, постійне знущання над спортсменами
і тренерами, регулярні скарги національних спортивних федерацій». Своє
звільнення Сириця оскаржить в суді.
Раніше SKELET-info повідомляв, що дохід Жданова за минулий рік був лише із зарплати і склав 689 446 гривень. Також Жданов заробив у лютому 65 190 гривень.