Пенсійний фонд перебирається в онлайн

Днями відбулося засідання парламентського комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, на якому обговорювалася робота Пенсійного фонду України і плани на майбутнє.

На круглому столі, зокрема, говорилося про те, що сьогодні триває третій етап реорганізації органів ПФУ, який передбачає оптимізацію кадрів і централізацію функцій на рівні головних управлінь Фонду.

Оскільки під «оптимізацією» зазвичай маються на увазі скорочення штату, ця інформація викликала занепокоєння. У багатьох офісах Пенсійного фонду досі великі черги, і люди хвилюються, що після «оптимізації» потрапити до інспектора стане ще складніше.

«Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду до 2020 року», прийнята в 2016 році і розрахована на період до 2020 року, передбачає, зокрема, скасування територіальних відділень ПФУ та скорочення чисельності працівників. Однак, якщо подивитися на кількісні показники, стає зрозуміло, що глобального скорочення співробітників (і відділень) не передбачено. Так, одним з індикаторів реалізації «Стратегії…» є такою: рівень скорочення чисельності працівників територіальних органах ПФУ до 2017 року – на 10%, до 2020-го – на 15%.

При цьому «Стратегія…» передбачає проводити скорочення чисельності працівників у відповідності з темпами впровадження новітніх інформаційних технологій і технічного переоснащення територіальних органів Пенсійного фонду». А кошти від оптимізації штатної чисельності персоналу направити на збільшення рівня оплати праці співробітників, що залишилися.

Як пояснюють експерти, відділення Фонду ліквідують лише як самостійні юридичні одиниці. Після реорганізації більшість інспекторів продовжать вести прийом громадян за старими адресами. Однак підкорятися вони будуть не начальнику територіального управління, а керівнику Головного управління.

Наприклад, у Києві реорганізація системи пенсійної служби вже сталася. Якщо раніше кожне районне управління було фактично самостійною одиницею, мало свого начальника і власні допоміжні служби, то тепер всі відділення ПФУ підпорядковані Головному правлінню р. Києва. При цьому кількість офісів, де приймають пенсіонерів, не зменшилася. Однак, як розповіла нам співробітниця одного з офісів ПФУ, штат скоротився. Але насамперед – за рахунок керівного складу.

«Тепер немає такого, що у кожного району окреме управління і в кожному — свій начальник. А є одне Головне управління міста Києва і один начальник, який керує усіма відділеннями. У нас вже пройшла не одна оптимізація, і цей процес триває. Скорочують відділи, об’єднують. Скорочення стосується в основному керівників. Когось звільняють, когось переводять в інші райони, на інші посади», – розповідає вона.

Як розповів на круглому столі в профільному комітеті ВР голова правління ПФУ Євген Капінус, на 1 січня 2019 року реорганізація пройшла у 8 регіонах. У березні почалася централізація у 15 інших головних управліннях. Там також обіцяють не скасовувати відділення, в яких співробітники завантажені роботою на 100%. Більш того, Пенсійний фонд в рамках реорганізації почав відкривати віддалені робочі місця для співробітників Фонду, в тому числі в ВІДГ, жителі яких раніше змушені були їхати в райцентр, щоб потрапити на прийом до інспектора по пенсійним справам.

Якість послуг повинна підвищитися

Експерт з питань пенсійного забезпечення, керівник Інституту цивільних свобод Галина Третьякова вважає, що в останні три роки в роботі Пенсійного фонду відбулося багато позитивних змін.

«Прийнята Кабінетом міністрів і виконується Стратегія розвитку ПФУ, створена централізована інформаційна платформа з можливостями створення «особистого кабінету» для кожного громадянина, працює кол-центр», – перераховує вона плюси.

«Скорочення штату як наслідок зміна внутрішніх процедур на більш модерні» Галина Третьякова також вважає правильним кроком. Але разом з тим звертає увагу, що існують тенденції щодо ліквідації ПФУ без створення альтернативних механізмів обслуговування пенсіонерів».

«Вони повинні, коли щось скорочують, створити структуру, яка буде обслуговувати громадян, надавати public services, громадські послуги, який притому повинні бути більш якісні, ніж раніше», – підкреслює Галина Третьякова.

Ряд кроків у цьому напрямку вже зроблено, вважає експерт. Це, наприклад, створення інформаційного порталу, який дає пенсіонерам можливість задати питання, отримати довідку або інформацію дистанційно, не приходячи до відділення. Також пенсіонери можуть отримати консультацію за телефоном колл-центрі замість того, щоб йти у відділення.

«До речі, після створення централізованої системи пенсійних справ не обов’язково приходити у відділення за місцем реєстрації. У зв’язку з тим, що створена централізована система, ми скасували в законодавстві норму, що людина має спілкуватися виключно зі своїм районним відділенням. Ви можете обслуговуватися в тому відділенні, де вам зручно», – говорить вона.

Одним з напрямків реорганізації роботи Пенсійного фонду є цифровізація і діджіталізація. Так, в даний час пенсійні справи оцифровані. Саме завдяки цьому пенсіонер тепер має можливість звернутися в будь-яке відділення Пенсійного фонду, а не тільки за місцем реєстрації. Планується подальше удосконалення порталу пенсійних послуг ПФУ https://portal.pfu.gov.ua/ . У «Стратегії модернізації та розвитку пенсійного фонду України на період до 2020 року» також записаний пункт про впровадження технології індивідуально-масового електронного інформування громадян з питань пенсійного забезпечення. Вже зараз пенсіонери можуть записатися до інспектора ПФУ по інтернету, електронної черги. Вони також можуть отримувати сповіщення про призначення пенсії, про зміну її розміру після перерахунку у вигляді СМС-повідомлень на мобільний телефон (а до 2020 року передбачається таким чином інформувати пенсіонерів про кожну зміну пенсійних виплат). А надалі роботу з людьми планується все більше і більше переводити в дистанційний режим.

Наприклад, щорічний перерахунок пенсій уже проходить в автоматичному режимі. Пенсіонерам не потрібно приходити до інспекторам і приносити які-небудь документи, щоб отримати підвищену пенсію. Однак поки існує і ряд категорій пенсіонерів, яким автоматичний перерахунок пенсій не робиться. І їм досі потрібно домагатися перерахунку, особисто приходити у відділення і приносячи документи.

Однак, як розповіла нам співробітниця одного з офісів ПФУ, вже починаючи з жовтня до ПФУ всі перерахунки будуть відбуватися не в ручному, а в автоматичному режимі. З цього часу заяви від візитерів, написані від руки, просто не прийматимуть. Принаймні в Києві. Всю необхідну інформацію інспектори будуть отримувати зі своєї бази даних.

Крім того, подейкують, що невдовзі розпочнеться реалізація пілотного проекту, який передбачає переведення в електронну форму взагалі всіх взаємовідносин пенсіонерів та працівників ПФУ. Він повинен стартувати з Києва, де рівень забезпеченості інтернетом найвищий. Якщо зараз первинне призначення пенсій та ряд інших питань вирішуються тільки при особистому візиті, то після запуску цього проекту все можна буде робити через інтернет.