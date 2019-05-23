Підліток пошкодив 60 могил на кладовищі

Поліція на Вінничині затримала 14-річного підлітка, який пошкодив 60 пам’ятників на кладовищі. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в області.

“22 травня у Калинівському районі 14-річний хлопець на кладовищі пошкодив 60 пам’ятників”, – повідомили у поліції.

Про те, що на центральному кладовищі невідома особа пошкодила більше півсотні пам’ятників та хрестів, поліції повідомив голова сільської ради села Корделівка.

Причетного до вчинення масової наруги над могилами працівники поліції затримали на цьому ж кладовищі. Правопорушником виявися місцевий 14-річний житель, учень восьмого класу. За словами хлопця, у такий спосіб він намагався заспокоїтися через образи однокласників.

Наразі поліція встановлює усі причини та обставини правопорушення. Опитуються рідні, учні та вчителі підлітка.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 КК України (наруга над могилою). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років позбавлення волі.