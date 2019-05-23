На Закарпатті шукають школяра, якого знесло течією

На Закарпатті у райцентрі Воловець 5-класник впав у річку і його понесла течія. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.

“У четвер перед обідом у райцентрі Воловець сталася НП — місцевий 5-класник, пішовши на перерві зі школи подивитися на річку, рівень води в якій різко піднявся внаслідок паводка, впав у воду. Швидка течія підходила його й понесла геть на очах людей”, — йдеться у повідомленні.

Очевидці намагались врятувати дитину, але без успіху.

“Зараз хлопчика шукають нижче за течією. Дуже сподіваємося, що пошуки дадуть результат, і дитина виживе”, — сказав в.о.голови ОДА Ярослав Галас.