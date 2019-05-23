На Вінничині перекинулась цистерна з вибухонебезпечною речовиною

На Вінничині сталась ДТП, внаслідок якої перекинулась вантажівка, що перевозила вибухонебезпечну речовину. Про це повідомляє прес-служба ДСНС

Так, на автошляху “Львів-Кропивницький-Знам’янка” за межами с. Літинські Хутори водій цистерни MAN не впорався з керуванням, через що транспортний засіб перекинувся на бік.

Рятувальники оперативно знеструмили акумуляторну батарею та перекрили усі можливі засувки, через які міг статися витік вогненебезпечної речовини (пропан-бутан), а також було проведено роботи із посипання піском місця розливу дизельного пального з баку вантажівки.

Цистерну встановили на шасі за допомогою спецтехніки. Внаслідок подіїх ніхто не постраждав.