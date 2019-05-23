Призначена дата суду у справі про статус «ВКонтакте» про «казкового» Путіна

Призначена дата початку процесу по адміністративній справі про статус «ВКонтакте», в якому мешканець села Верховажье (Вологодська область) Юрій Шадрін написав: «Путін … (дурень) реальний, а не казковий». Засідання відбудеться 7 червня в Верховажском районному суді, розповів Znak.com Шадрін.

Нагадаємо, стосовно нього було складено протокол за частиною 3 статті 20.1 Кпап (нові пункти, внесені з подачі сенатора Андрія Клишаса про образу влади — прим. Znak.com).

За словами Шадріна, експертизу по його справі проводила вчитель російської мови місцевої школи. «Вона знайшла в написи образу влади в особі президента, — говорить Шадрін. — Видно, патріотичне чуття тут у неї спрацювало. Хотілося б нагадати і їй, і представникам правоохоронних органів, що в Росії живуть кілька тисяч чоловік на прізвище Путін. Яким чином вони визначили, що мався на увазі саме президент? Якщо вони вважають, що я мав на увазі саме президента, то це всього лише домисли, ні на чому не засновані юридично. Виходить, і майор, і вчитель самі вважають президента…»

Представляти інтереси активіста вже зголосилися члени правозахисної організації «Агора».

Нагадаємо, президент Володимир Путін підписав закон про неповагу до влади 18 березня. 22 квітня за цим законом був оштрафований на 30 тис. рублів житель Новгородської області Юрій Картыжев, який розмістив пости «Путін — казковий … (дурень)».