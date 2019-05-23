Росстат спіймали на завищення показників промислового зростання

Росстат зафіксував помітне покращення динаміки промислового виробництва в квітні 2019 року, хоча передумов до цього не спостерігалося. Основна причина — різке, на 16%, зростання цифр статистики видобутку природного газу. За даними галузевого обліку, приріст становив лише 3,5%, причому, за даними Росстату, газу в квітні видобували менше, ніж це зафіксовано за даними ЦДУ ПЕК. Як повідомляє «Коммерсантъ», зараз у владних структурах розбираються з особливостями газової статистики, без урахування якої і одночасно при точному обліку календарного фактора ніякого промислового прискорення в квітні, мабуть, не було.

За даними Росстату, промислове зростання в річному вираженні в квітні 2019 року розігнався до 4,9% — максимуму за останні два роки, в останній раз промвиробництво демонструвало такі високі темпи в травні 2017 року. Прискорення випуску у квітні демонструють практично всі галузі — так, річні темпи зростання в обробці в квітні зросли до 4,7% після 0,3% у березні, а у видобутку корисних копалин — до 6% з 4,3%.

Цей ріст зафіксований на тлі досить слабкі результати в першому кварталі, а також скромних прогнозів і відсутності факторів для поліпшення ситуації. Іншими словами, виходячи з даних Росстату, промислове виробництво в Росії виросло без попередження, всупереч показниками випереджальних індикаторів і без переконливих причин.

З виключенням сезонного і календарного чинників, за оцінкою Росстату, випуск за квітень зріс на 1,4% після зниження на 0,5% в березні, зростання на 1,3% в лютому і на 0,2% в січні. «Прискорення зростання промислового виробництва в квітні свідчить про збільшення економічної активності порівняно зі слабкими результатами в першому кварталі 2019 року», — так в Мінекономіки відреагували на очікуване і яке передбачалося аналітиками відомства подія. У Мінекономіки зазначають основний внесок у покращення динаміки промислового виробництва, внесений обробними галузями.

При детальному розгляді, однак, зафіксоване прискорення, як, загалом, і сам факт зростання промвиробництва в квітні, викликають запитання. Насамперед, за даними Росстату, в квітні в річному вираженні видобуток природного газу (16% всього промвиробництва в Росії) зросла на 16%. Проте профільне ФГБУ «ЦДУ ПЕК» раніше повідомляло про її зростання за той же період на 3,5%. До цього таких розбіжностей між статистикою організацій не спостерігалося, а дані де-факто відомчої статистики засновані на оперативних зведеннях, а не на статистичних формах. Якщо за січень–квітень 2019 року, за даними ЦДУ ПЕК, у Росії видобуто 258 млрд кубічних метрів газу, а за квітень окремо — 63,5 млрд кубічних метрів, то за даними Росстату — 240 млрд і 64 млрд кубічних метрів відповідно. Таким чином, цифри зростання в галузі Росстатом істотно більше, а обсяги видобутку газу — менше.

За оцінками аналітиків ЦМАКП, якщо очистити річні темпи зростання від «дивною статистики газу», промислове зростання в квітні знизиться з 4,9% до 3,6%. За даними «Ъ», дивацтва статистики газової галузі зараз неофіційно обговорюють і в уряді.

Але це не єдина можлива причина розбіжностей динаміки промвиробництва з прогнозами. Інший фактор статистичного прискорення зростання промисловості — календарний. В цьому році в квітні було на один робочий день більше (22 проти 21), ніж у квітні 2018 року. Як пояснили «Ъ» в самому Росстату, цей робочий день додав до річної динаміки два процентних пункти.