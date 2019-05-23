Компанію Avon продають за 2 мільярди доларів

Бразильська компанія Natura, що володіє косметичними брендами Aesop і The Body Shop, домовилася про покупку Avon. Угода пройде шляхом обміну акцій, повідомляє Reuters.

Компанію Avon оцінена приблизно у два мільярди доларів.

Операцію планується закрити на початку 2020 року. Об’єднана компанія стане четвертою найбільшою у світі на ринку продажу товарів для краси.

Акції Natura й Avon після оголошення про угоду виросли на біржі в середньому на 9%.

Компанія Avon була заснована в США в 1886 році, бразильська Natura – в 1969 році. У 2013 році Natura придбала Aesop, а через чотири роки – The Body Shop.