Вчені знайшли зв’язок між освітою Місяця і появою води на Землі

Згідно так званої «гіпотезі гігантського удару», Місяць утворився після того, як космічне тіло розміром з Марс під назвою Тейя зіткнулося з протоземлей близько 4,5 мільярдів років тому. На орбіту були викинуті великі маси пилу і уламків, з яких і сформувався наш супутник.

Планета Тейя, як предпогают, сформувалася у внутрішній частині Сонячної системи. Проте вчені з Університету Мюнстера в Німеччині припускають, що Тейя не тільки сталася із зовнішньої частини Сонячної системи, але і принесла воду на нашу планету.

Художнє уявлення теорії «гігантського зіткнення»

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Внутрішня і зовнішня частини Сонячної системи

Джерело води на Землі й інших планетах, таких як Марс, довгий час був предметом суперечок для вчених, особливо тому, що наша планета сформувалася в «сухий» внутрішньої частини Сонячної системи, де спостерігалася нестача цієї речовини.

«Освіта Місяця і походження води на Землі — це два фундаментальних відкритих питання в космохимии, — заявив провідний автор дослідження Герріт Будді. — Вивчення цих процесів необхідно для розуміння еволюції Сонячної системи, формування планет і розвитку життя».

Попередні дослідження показали, що протягом перших декількох мільйонів років існування Сонячна система була розділена навпіл. Зовнішня частина Сонячної системи була заповнена метеоритами, містять багатий водою «вуглецевий матеріал. Між тим внутрішня сонячна система була заповнена в основному неуглеродистыми метеоритами, в яких води не вистачало.

Як проходило дослідження

Одним з найбільш популярних пояснень походження води на Землі є припущення про те, що «вуглецеві» тіла із зовнішньої частини Сонячної системи доставляли значні кількості вуглецевого матеріалу на Землю. Проте вчені не впевнені, коли саме космічні тіла із зовнішньої частини Сонячної системи доставили цей матеріал на нашу планету, і які його кількості були залучені в процес.

Дослідники з Університету Мюнстера проаналізували дані про види сріблясто-білого металу під назвою молібден, отримані із зразків метеоритів і земних порід. Ізотопи — різновиди хімічного елемента, що розрізняються по кількості нейтронів, — дозволили вченим чітко розмежувати вуглецеві і неуглеродистые матеріали, надавши їм «генетичний відбиток» матеріалів як внутрішньої, так і зовнішньої частини сонячної системи.

«Порівнюючи ізотопний склад молібдену Землі і метеоритів, ми вперше змогли визначити вік і кількість потрапив на Землю матеріалу із зовнішньої частини Сонячної системи, а також встановити походження Тейи і води на Землі», — сказав Бадде.

За словами вченого, вода потрапляла на Землю з багатих водою вуглецевих матеріалів, що походять з холодною зовнішньої частини Сонячної системи, можливо, за межами орбіти Юпітера. Це сталося на останніх етапах росту Землі, і вуглецевий матеріал, швидше за все, був доставлений на планету Тейей.

За матеріалами Newsweek

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