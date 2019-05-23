У лікарні помер боєць ООС, за життя якого лікарі боролися 5 діб

У Днипре помер важко поранений військовослужбовець зі Львова, за життя якого п’ять доби боролися лікарі.

Про це повідомив заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Олександр Толубаев.

“Важка черепно-мозкове ушкодження. Тривала нейрохірургічна операція, складна боротьба за життя в реанімації. Вдень і вночі анестезіологи та нейрохірурги робили все, навіть неможливе.

На жаль, на цей раз смерть була сильніше.. Серце Романа зупинилося в 23.15…”, – пише лікар. За словами лікарів, 48-річний уродженець Львова 18 травня отримав кульове поранення поблизу Кримського Луганської області.