Петиція «За відставку Зеленського» вже зібрала 25 тисяч підписів: її зобов’язані розглянути

Електронна петиція за відставку Президента України Володимира Зеленського набрала більше 8 тис. голосів в першу добу після реєстрації. Станом на 15:10 четверга, 23 травня, петиція набрала 25 тис. голосів.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Документ зареєстрував Максим Безрук 22 травня 2019 року. Вранці 23 травня 2019 року у петиції було близько 5,5 тис. підписів, на даний момент за неї підписалися понад 9,5 тис. осіб.

«Вельмишановний Володимир Олександрович, голосування за Вас у більшості своїй було протестним голосуванням. Насправді Ви не маєте підтримки 73% виборців. Ваша особистість зовсім не об’єднує більшість українців, які мають різні, почасти діаметрально протилежні погляди і бажання. Ви консолідували протест, не давши конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання та інавгурації, у Вас не може не бути конкретного шляху. Але Ваші перші заяви і дії розчаровують Ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію», — сказано в тексті петиції.

«Користуючись відсутністю змістовних обіцянок народу, Ви почали приписувати народної волі власні побажання. Створюється неприпустима ситуація, коли «слуга народу» не має перед своїм народом моральних зобов’язань, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України «, — наголошується в петиції.