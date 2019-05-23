ЗНО-2019: 349 тисяч абітурієнтів здають тестування з української мови

У четвер, 23 травня, в Україні складають Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури.

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, тестування складають понад 349 тисяч абітурієнтів.

ЗНО розрахована на три години і складається з 58 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, — 104.

Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок ЗНО — 11:00.

Вхід учасників у пункти проведення ЗНО дозволений при наявності оригіналу сертифіката ЗНО, паспорту та запрошення-перепустки.

Абітурієнт не буде допущений до тестування при відсутності документів або у разі запізнення.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО стартувала 21 травня тестом з математики.