У мережі обурені зневажливими словами глави АП Богдана про Конституції та Майдані

Користувачі соціальних мереж обурилися через неповажних висловлювань глави Адміністрації президента Андрія Богдана стосовно Конституції України і Майдану. Гнівні публікації поширюються, зокрема, у Facebook.



Відзначимо, раніше в інтерв’ю одному з телеканалів Андрій Богдан різко висловився щодо Основного закону і масових протестів в Україні.



«Наша чинна Конституція далеко не ідеальна. Чому є доказом існування майданів та інших негативних явищ», – сказав глава АП.

Ці слова викликали бурю обурення в українців. Своїми емоціями вони поділилися у соцмережах.



«Всіх вітаю! Майдан – це негативне явище», а ви як думали? Давайте виберемо їм конституційну більшість в Раду, і вони нарешті перепишуть цю прокляту Конституцію так, щоб ніякі майдани були неможливі», – написав Павло Гинтов.



«Глава президентської адміністрації Андрій Богдан вважає Майдан негативним явищем, яке є наслідком недосконалості Конституції. Щось дуже схоже ми чули в 2010 році за Януковича. Хоча з Богданом ніякого сюрпризу немає – він працював в уряді Азарова», – зазначив Наталія Петелина.







У свою чергу Марина Ковальчук нагадала Богдану, що Майдан – не негативне явище, а українське народовладдя і попросила з повагою ставитися до наших цінностей.



«Це як розуміти? Богдан вважає, що Майдан стався на тлі загального красу просто з-за деяких недоліків Конституції?» – обурився Дмитро Бойко.



«Дожилися!» – коротко прокоментувала заяву Андрія Богдана Валентина Коваленко.

