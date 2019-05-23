У Росії п’яний священик порізав ченця

У Росії поліцейські затримали священика Троїце-Сергієвої лаври, підозрюваного в нападі на ченця. Про це повідомляє агентство “Москва”, посилаючись на джерела в правоохоронних органах

“За попередніми даними, в Троїце-Сергієвій лаврі священик, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, наніс поранення ченцеві монастиря, якого запідозрив у прийомі від прихожан молитовних записок і викраденні грошей. Потерпілому надають необхідну допомогу, а підозрюваного священнослужителя затримали”, – сказав співрозмовник агентства.

У той же час, у прес-службі правоохоронці Московської області повідомили, що підозрюваного в нападі на літнього чоловіка затримано.

“У Сергієво-Посадський районну лікарню доставили 62-річного місцевого жителя з тілесними ушкодженнями. В результаті оперативно-розшукових заходів співробітниками карного розшуку встановлений і затриманий чоловік 1958 року народження, якого підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень потерпілому”, – сказали в прес-центрі.

Його доставили у відділ поліції для з’ясування всіх обставин події. Наразі стосовно затриманого порушили кримінальну справу про умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю.