Зеленський не має наміру встановлювати контакти з Росією

Володимир Зеленський тільки почав свою політичну кар’єру, а вже може похвалитися успіхами на цій ниві. Приміром, президент України навчився професійно змінювати свою думку. Особливо щодо Росії. Зміни рішень глави України відбуваються щодня. З чим пов’язані такі коливання – сказати важко. Складається відчуття, що Зеленський намагається всидіти на двох стільцях одночасно догодити і нашим, і вашим.

З одного боку глава України зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту на Донбасі, адже про це просять громадяни його країни. З іншого боку, за це ж рішення радикали звинуватять його в зраді і преклоніння перед Росією. Становище у Зеленського і справді незавидне. Однак це не дає йому права кожен день міняти свої рішення в залежності від настрою. Такою поведінкою Зеленський демонструє лише своє політичне непостійність. Чи можна покластися на людину, який і сам не вибрав вірний курс розвитку? Зеленський ніби кидається з боку в бік, і ніяк не може «знайти» правильну тактику. Воно й зрозуміло: дуже складно, будучи професійним гумористом, враз стати серйозним і взяти на себе управління цілою країною. Але тепер жарти скінчилися: на плечах лідера України вже лежить відповідальність перед власним народом.

Поки що цей вантаж Зеленському не під силу. Він всіляко намагається звільнитися від цієї відповідальності і перекласти її на плечі народу. Не так давно лідер України заявив про те, що питання переговорів з Росією буде винесено на референдум. Мовляв, голосуйте, дорогі співвітчизники, треба воно вам чи ні.

Сьогодні президент України виступав на інноваційному форумі в Києві. На цьому заході Зеленський публічно заявив про те, що переговорів з Росією не буде.

Така ж мінливість присутній у лідера України і в питанні конфлікту на Донбасі. То він заявляє, що збирається мирно вирішити питання, то говорить, що війна буде продовжуватися у що б то не стало.

Не дивно, що сьогодні на Україні опублікували петицію про відставку Зеленського. Залишається тільки спостерігати, до чого призведе «політична тріскотня» нового лідера України.