Зеленський назвав РФ агресором і заперечує можливість проведення переговорів

Президент Володимир Зеленський назвав Російську Федерацію агресором і заперечує можливість ведення переговорів.

На питання журналістів, чи будуть переговори з Росією, Зеленський відповів, що ні.

Про це він сказав перед початком свого виступу на iForum.

На самому форумі Зеленський вибачився за те, що відвідувачі проходили через рамки, і пожартував, що хтось з присутніх на події придумає альтернативу рамковою контролю.

Також не форумі Зеленський визнав Росію агресором.

«Ми сьогодні, як би прикро це не звучало, програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдови, країн Балтії та агресору», — сказав він, кажучи про розвиток електронного уряду згідно з даними за 2018 рік.

20 травня відбулася інавгурація четвертого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі і повернення втрачених територій.