Повінь – зміна системи

Menu
Close

Зеленський назвав РФ агресором і заперечує можливість проведення переговорів

23.05.2019

Президент Володимир Зеленський назвав Російську Федерацію агресором і заперечує можливість ведення переговорів.

На питання журналістів, чи будуть переговори з Росією, Зеленський відповів, що ні.

Про це він сказав перед початком свого виступу на iForum.

На самому форумі Зеленський вибачився за те, що відвідувачі проходили через рамки, і пожартував, що хтось з присутніх на події придумає альтернативу рамковою контролю.

Також не форумі Зеленський визнав Росію агресором.

«Ми сьогодні, як би прикро це не звучало, програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдови, країн Балтії та агресору», — сказав він, кажучи про розвиток електронного уряду згідно з даними за 2018 рік.

20 травня відбулася інавгурація четвертого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі і повернення втрачених територій.

Читайте також:   А хто поверне українцям 5 млрд доларів за Приватбанк? — Пинзеник
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *