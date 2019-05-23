В ОРДЛО окупанти вимагають від посадовців агітувати населення отримувати громадянство РФ – розвідка

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, керівництво так званих “республік” вимагає від органів місцевого самоврядування посилити роз’яснювальну роботу про надання російського громадянства населенню тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Про це під час щоденного брифінгу повідомив речник прес-центру Міноборони України полковник Олександр Мотузяник

“Російські окупаційні адміністрації вживають активних заходів для виконання вказівок Кремля щодо збільшення кількісних показників з надання російського громадянства населенню тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, керівництво т.ак званих „республік“ вимагає від органів місцевого самоврядування посилити роз’яснювальну роботу серед місцевого населенням із зазначеного питання”, — сказав Мотузяник.

Окрім того, російські пропагандисти зобов’язують керівників районних адміністрацій агітувати місцевих мешканців для подальшого поширення ними інформації серед родичів і знайомих, які проживають на території України, про можливість отримання російського громадянства у разі приїзду для проживання на тимчасово окупованій території.