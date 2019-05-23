СКР через 3 роки прийняв заяву про переслідування чеченця і його сім’ї з-за скарг Путіну

Управління Слідчого комітету Росії по Чечні, через три роки, почало перевірку за заявою жителя села Кенхи Рамазана Джалалдинова, який піддався переслідуванню після публікації в інтернеті серії відеозвернень до президента РФ Володимира Путіна з скаргами на свавілля чиновників. Про це повідомляє «Комітет проти тортур».

Джалалдинов звернувся за допомогою до правозахисників у квітні 2017 року. Він розповів, що після звернень до Путіна зазнав переслідувань. Спочатку Джалалдинову і його сім’ї надходили погрози з боку співробітників поліції. Потім, 12 травня 2016 року, його будинок у селі Кенхи був спалений невідомими людьми в масках. За словами дружини Джалалдинова Назират, в ніч з 12 на 13 травня 2016 року поліцейські доставили її та дочок в ОМВД РФ по Шаройскому району республіки. Там відносно них застосовувалося фізичне і психологічне насильство, щоб змусити їх вплинути на Джалалдинова і змусити його видалити відеозвернення. Як розповіла Назират, після цього її з дочками вночі вивезли на кордон Чечні і Дагестану, залишили там на дорозі без грошей і теплих речей, сказавши, що у них більше немає вдома.

24 травня 2016 року голова «Комітету проти тортур» Ігор Каляпін направив в слідче управління СКР по Чечні повідомлення про злочин за всіма описаними фактами. Слідчий Адлай Лепиев відмовився зареєструвати заяву належним чином. Він послався на те, що нібито доводи про застосування насильства будуть перевірені в рамках якоїсь «іншої перевірки», при цьому не уточнив, який саме.

В цьому році правозахисникам вдалося отримати доступ до матеріалів перевірки за безвестному зникнення Рамазана Джалалдинова. Ця перевірка була розпочата після повідомлень ЗМІ про те, що Джалалдинов зник з рідного села в листопаді 2016 року і нібито ніхто не знав про його місцезнаходження. В цей же час з’ясувалося, що слідчі не проводили перевірку за фактом підпалу будинку Джалалдинова і застосування насильства до його сім’ї. Тоді правозахисники звернулися в суд зі скаргою на відповідь слідчого Лепиева від 2016 року, який, по суті, став відмовою у проведенні перевірки як такої.

Суддя, в провадженні якого перебувала скарга правозахисників, припинив провадження за скаргою, але юристи «Комітету проти тортур» планують оскаржити це рішення в апеляційній інстанції.