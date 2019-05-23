Рекетири у Вінниці вимагали $240 тисяч від фермера

На Вінниччині співробітники Служби безпеки України затримали рекетирів, які збирали данину з бізнесменів та підприємців.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що це була група місцевих жителів з кримінальним минулим.

Вони створювали штучні конфлікти та вимагали у комерсантів «матеріальну компенсацію за владнання спорів».

У СБУ розповіли, що здирники вимагали у місцевого підприємця $240 тисяч доларів “боргу” або передати їм правові документи на фермерське господарство, що має понад двісті гектарів землі.

Щоб фермер був більш зговірливим, рекетири діяли банально – били його, наносячи тяжкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці затримали трьох учасників рекет-групи в одному із ресторанів Вінниці під час отримання документів, що засвідчують право власності на фермерське господарство.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

Тільки цікаве та важливе потрапляє до нас в Telegram. Підписуйтесь!