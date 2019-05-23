Виборчий процес позачергових виборів Ради розпочнеться 24 травня, — ЦВК

Виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради розпочнеться у п’ятницю, 24 травня, на наступний день після публікації відповідного указу президента України. Про це під час брифінгу заявила голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук, трансляцію вів «112 Україна».

«Сьогодні, 23 травня 2019 року, фактично після опублікування у відповідності з законом указу президента України від 21 травня 2019 року про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і призначення позачергових виборів і, відповідно до закону України про вибори народних депутатів, виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після опублікування, тобто з 24 травня 2019 року без прийняття ЦВК якого-небудь рішення про його початку», — заявила Сліпачук.

Нагадаємо, 23 травня указ президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року був опублікований в урядовому виданні «Урядовий кур’єр». Таким чином, цей указ набрав чинності.