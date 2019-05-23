Зеленський перепризначив уповноваженим з прав людей з інвалідністю Сушкевича

Президент Володимир Зеленський перепризначив уповноваженим з прав людей з інвалідністю Валерія Сушкевича. Про це йдеться в указі № 321 від 23 травня.

Також своїм указом № 319 Зеленський перепризначив Вадима Свириденко уповноваженим президента з питань реабілітації учасників бойових дій.

Нагадаємо, що Сушкевич обіймав посаду уповноваженого президента України з прав людей з інвалідністю з 3 грудня 2014 року.

Свириденко обіймав посаду уповноваженого президента з питань реабілітації учасників бойових дій з 2 грудня 2016 року.

Нагадаємо, що указ президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року сьогодні набув чинності.