Глава НБУ дав оцінку роботі місії МВФ в Україні

В Україні триває роботи місії Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив глава Національного банку Яків Смолій в кулуарах щорічної конференції «Комунікація центрального банку: від таємниці – до прозорості» у Києві. «Сьогодні місія МВФ перебуває в Києві, проводяться консультації, переговори.

Обговорюється економічна ситуація, яка склалася на сьогодні. Як тільки у нас будуть якісь новини по роботі місії, я в першу чергу в своєму особистому акаунті в Twitter відразу це прокоментую», – сказав він.

У той же час, керівник Нацбанку не став озвучувати дату завершення роботи місії МВФ в Україні, хоча повідомив, що наступного тижня експерти Фонду ще будуть перебувати в Києві.