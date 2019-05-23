Агресору ні п’яді української землі: відбулася перша зустріч Зеленського з волонтерами

Сьогодні глава держави Володимир Зеленський в якості президента вперше провів зустріч з волонтерами, у ході якої, зокрема, обговорювалася і ініціатива проведення референдуму про шляхи досягнення мирних домовленостей з Росією, стала причиною різкої критики в суспільстві. Зустріч відбулася того, як під Адміністрацією президента України була влаштована акція.

За інформацією волонтера Тіма Златкіна, в ході зустрічі Зеленський заявив, що «хоче зупинити вогонь» і що референдум щодо переговорів з Росією потрібно розуміти, як «опитування населення», а не законодавчу ініціативу. Більше того, було прийнято рішення створити велику робочу групу «регулярного діалогу з волонтерами та громадськістю».

