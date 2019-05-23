Укрзалізниця дозволила перевозити велосипеди у потягах: правила

В Україні з 23 травня можна перевозити велосипеди можна не тільки у нічних поїздах, але й у Інтерсіті та Інтерсіті+.

Про це повідомив у Facebook голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«Я поясню: ми є заручниками ситуації, коли швидкісні поїзди спроектовані без технічної можливості для перевезення велосипедів. І це проблема. Але виходимо з ситуації так: велосипеди розбираємо і правильно пакуємо. Окрему плату за перевезення не беремо. Така ж процедура і у нічних поїздах», – написав Кравцов.

На сторінці «Укрзалізниці» у соцмережі Facebook були опубліковані правила перевезення велосипедів.

Раніше Міністерство інфраструктури посилило правила перевезення пасажирів і багажу в поїздах. У поїздах Інтерсіті і Інтерсіті+ не дозволялося зайти у вагон з велосипедом, якщо там буде відсутнє місце для його розташування.

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