Білорусія задумалася про альтернативу російській нафті

Президент Білорусії Олександр Лукашенко закликав владу Казахстану активізувати переговори про постачання нафти в республіку. Про це повідомляє БЕЛТА.

«У цьому році ми в основному завершимо модернізацію нафтопереробних заводів. Тому нам буде трошки легше купувати з світових ринків нафту. У зв’язку з цим вже ведемо переговори і хотіли б, щоб вони були активізовані, щодо поставок казахстанської нафти в Білорусь», — заявив глава держави.

Лукашенко зазначив, що жодних проблем у торгових відносинах між Білоруссю і Казахстаном немає, а сам Мінськ зараз шукає диверсифіковані джерела постачання енергоресурсів. «Ви знаєте, що ми зараз зайнялися диверсифікацією поставок вуглеводневої сировини. Ми маємо кілька точок дотику і ведемо переговори щодо постачання нафти в Білорусь з інших джерел», — розповів Лукашенко на зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Казахстану в Білорусі Ермухаметом Ертысбаевым.

Глава держави зазначив, що Білорусь націлена на альтернативи, включаючи казахстанську нафту. «Думаю, це питання ми можемо вирішити. Він лежить у площині не тільки Білорусі і Казахстану (тут проблем немає), але і Росії по транзиту. Росія — член ЄАЕС. Я думаю, що з близькою нам країною ми зможемо домовитися про якісь обсяги поставок нафти з Казахстану», — упевнений білоруський президент.

Лукашенко сподівається, що двосторонні відносини між Казахстаном і Білорусією залишаться добрими, а товарообіг буде тільки рости.

У середині квітня Білорусь повідомила про низьку якість що надходить з Росії по трубопроводу «Дружба» нафти. З-за цього поставки в Європу були припинені, а Слідчий комітет завів кримінальну справу про шахрайство. За його версією, був пошкоджений трубопровід з-за того, що у вузлі зливу в селі Миколаївка в Самарській області група зловмисників спробувала вкрасти паливо на мільйон рублів, а потім замаскувала свої дії за рахунок вливання неякісної нафти. Поставки по «Дружбі» до цих пір не відновлені в повному обсязі, а шкоду Росії оцінюється в мільярди доларів.