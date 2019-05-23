Лещенко приніс в ГПУ оригінали документів у справі Манафорта

Народний депутат України Сергій Лещенко сьогодні, 23 травня, на допиті в ГПУ передасть оригінали документів з київського офісу колишнього глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це сказав депутат журналістам перед допитом, – передають ЗМІ.

“Зараз відбудеться мій допит, який стосується справи Манафорта. Під час допиту я збираюся передати Генпрокуратурі оригінали документів, які були знайдені в офісі Манафорта у Києві”, – заявив депутат. За словами Лещенка, в лютому 2017 року з ним зв’язався чоловік, який орендував офіс після Манафорта, і повідомив, що в офісі залишилися документи, що належать цьому американського політтехнолога. Після цього, як розповів депутат, він зв’язався зі знайомим агентом ФБР і передав йому документи. “Ці документи мені повернув інший агент ФБР позавчора… Оскільки справа Манафорта закінчилося в США… то мені повернули документи”, – сказав Лещенко. Мова йде про двох кредитних картках, диску з перекладом новин для Манафорта, біографії та анкеті помічника Манафорта, політичних документах Партії регіонів, анкетних даних людей, які знімалися в рекламі Партії регіонів.

“Серед іншого, найважливіше – контракт, за яким проходив переказ грошей Манафорту від Партії регіонів з печатками і підписами”, – повідомив він. За словами Лещенка, з цього документи Манафорт отримав на рахунок свого банку у Вірджинії 750 тис. доларів від Віктора Януковича під виглядом продажу комп’ютера. Аналогічний платіж, як зазначив Лещенко, значиться і “чорної бухгалтерії”.

“Мова йде про фінансове шахрайство”, – додав він. Депутат висловив надію на те, що цим доказам буде дана належна правова оцінка.