У Чорногорії пропонують штрафувати туристів на 500-700 євро за неприйнятний вигляд

Влада Будви, популярного курортного міста у Чорногорії, вирішила запровадити правила зовнішнього вигляду і поведінки у общественных місцях.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на телеканал RTV Budva.

Влада Будви запропонувала жителям міста долучитися до розробки правил поведінки для більш зручного функціонування публічного простору. Громадянам пропонують орієнтуватися на досвід курортних міст сусідніх країн.

Як приклад наводитися можливість запровадження штрафу у 500 євро – за прогулянки містом з оголеним торсом, 600 євро – за появу на вулицях у купальному костюмі, 700 євро – за розпивання напоїв і споживання їжі у общественных місцях. Нові правила мають регулювати й інші сфери життя у місті: паркування, сортування сміття, забудова, гучна музика тощо.

Повідомляється, що громадські обговорення нових правил триватимуть два місяці. Після цього буде підготовлений відповідний проект.