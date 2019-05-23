Рейтинг довіри до Порошенко впав до 15%

Лише 15% українців довіряють пішов президенту Петру Порошенку.

Про це свідчать результати моніторингового опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременко, Центром “Соціальний моніторинг” та Інститутом економіки та прогнозування НАНУ, – передають ЗМІ.

При цьому більшість українців довіряють президенту України Володимиру Зеленському та ВСУ. Зеленському в цілому довіряють майже 58% (35,1% – скоріше, довіряю, 23% – повністю довіряю).

П’ятий президент України Петро Порошенко викликає довіру у 15% респондентів (11,3% і 3,7% відповідно). ЗСУ в цілому довіряють більше 64%, Національної поліції – 30,7%, правоохоронним органам – 30,6%, Службі безпеки України – 29,9%. Рівень довіри прокуратурі в цілому 18,4%, НАБУ – 15,3%. Нацбанку України довіряють 22,9% українців, Кабінету міністрів – 14,8%, політичним партіям – 13,3%, Верховній Раді – 10,3%.

Опитування проводилося 10-18 травня в 24-х областях України і Києві. Всього опитано 2100 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,31-2,18%.