В Украине увеличился рост промышленного производства

Рост промышленного производства в Украине в апреле 2019 года с учетом корректировки на эффект календарных дней составил 4,4%, а без учета – 5,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, в марте эти показатели составляли 2,7% и 2,4% соответственно. Таким образом, за месяц рост промышленного производства ускорился.

При этом по сравнению с мартом 2019 года в апреле промпроизводство сократилось на 1,8% без учета корректировки на эффект календарных дней, а с ее учетом – увеличилось на 0,9%.

В январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост промышленного производства составил 0,6%.

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