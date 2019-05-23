«А коли нюхати кокаїн і нюхати «Міс Росія»?»: Соколова висміяла грає у хокей Путіна і присоромила росіян

Популярна українська телеведуча і журналістка Яніна Соколова в ефірі свого авторського шоу жорстко висміяла ажіотаж російських ЗМІ навколо грає в хокей Володимира Путіна.

Крім цього, українка розкритикувала росіян, які з свого презинта роблять культ особистості . «Ці знамениті депутати, Ротенберг, губернатори ох*їли від того, що їм тепер після тренування по дзюдо потрібно х*рячить в секцію хокею. А коли нюхати кокаїн і нюхати «Міс Росія»? Ну, тобто, думати про країну і керувати областями?» – вона висміяла примус російських топ-чиновників виходити з Путіним на лід.

Соколова також звернула увагу на те, що під час матчу, всі гравці збірної з хокею постійно тримали дистанцію від глави Росії. «Я не знала, що у Путіна чумка! Чому всі від нього відсторонюються? Або у нього сказ? Це ж його Шойгу заразив! А Шойгу в поле покусала лисиця. Туди потім пригнали 40 «Градів» і розх*рячили все поле разом з лисицями. А за документами пройшло як планові навчання», – з сарказмом говорить Соколова. «Все, не можу це далі дивитися. Там ніякого розвитку і ніякої драматургії. Просто від початку і до кінця – Путін п*здатий. Путін настільки п*здатий, що грає в хокей навіть краще, ніж Фетисов та Бурі», – додала телеведуча.

Після цього Яніна звернулася до росіян, звинувативши їх у тому, що вони створюють культ особистості. «І обманюєте президента, що він все може. А ось якщо він повірить, що може літати? Хто йому скаже, що він не може? Залізе на Останкінську вежу і стрибне. Але не розіб’ється – там під Останкінської вежею 15 метрів г*вна», – підсумувала Соколова, натякаючи на тотальну пропутінську пропаганду російських ЗМІ.

