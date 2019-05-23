Митрополит Драбинка позивається до Онуфрія

Митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко подавши позов до суду проти предстоятеля УПЦ Московського патріархату Онуфрія про захист честі, гідності і ділової репутації та з вимогою відшкодування моральної шкоди.

Приводом для позову стало звернення Синоду УПЦ МП до тодішнього президента Петра Порошенка.

«Оскільки у Зверненні Священного Синоду вкрай негативно згадано моє ім’я, відразу після публікації Звернення я звернувся з відкритим листом до Блаженнішого Митрополита Онуфрія та до всього єпископату Української Православної Церкви, в якому вказав на безпідставність звинувачень та їх вигаданий, наклепницький характер», — йдеться в заяві митрополита ПЦУ.

Зокрема у зверненні УПЦ МП зазначається, що Драбинка поширював «плітки і наклеп», а також ставши джерелом «інформаційного бруду».

Митрополит Олександр пояснивши. що відповіді на свій лист до УПЦ МП він не отримав, тому вирішив позиватися до суду.

22 травня Печерський суд Києва відкрив провадження у справі та призначив підготовче судове засідання на 29 травня, початок о 15:00.

Нагадаємо, до створення ПЦУ митрополит Олександр (Драбинко) був єпископом УПЦ МП. Після створення єдиної помісної української церкви він став одним з двох єпископів Московського патріархату, які приєднались до ПЦУ.

У січні 2019 року президент Порошенко нагороди їх обох орденами князя Ярослава Мудрого.