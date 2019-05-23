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Березовець: такої ганьби собі не дозволяв ні один з українських президентів, включаючи Януковича
23.05.2019
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