У Харкові повідомили про замінування 25 об’єктів, зокрема, вокзалу і аеропорту

У Харкові поліція перевіряє інформацію про замінування 23 торгових центрів, а також аеропорту і залізничного вокзалу.

Як інформує в четвер відділ комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області, повідомлення про загрозу вибуху в 25 об’єктах надійшло на електронну пошту поліції в четвер близько 17:30.

“На місце події виїхали слідчо-оперативні групи підрозділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян, огляд приміщень і прилеглої території”, – повідомили в поліції.

Джерело – interfax

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