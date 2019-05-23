Лещенко заявив, що не претендуватиме на посаду генпрокурора

Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що не претендуватиме на посаду генерального прокурора.

Відповідну заяву він зробив під час брифінгу 23 травня перед допитом у Генпрокуратурі у справі Пола Манафорта.

«Я гарантую, що на цю посаду не буду претендувати», – сказав Лещенко.

Він також заявив, що збирається передати слідству документи з офісу Манафорта у Києві, коли той працював політичним консультантом Віктора Януковича.

За словами Лещенка, документи знайшов наступний орендар офісу і передав йому. Найцікавішим з них депутат назвав квитанцію про виплату Манафорту 750 тис. доларів.