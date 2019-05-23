Верховний суд отримав позов про визнання недійсним указу про розпуск парламенту

«Верховний Суд надійшла позовна заява про визнання протиправним і недійсним Указу Президента України від 21 травня 2019 № 303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів». Заява подана фізичною особою сьогодні, 23 травня 2019 року. Справа зареєстровано під номером 9901/275/19″, — вказується в повідомленні.

Відповідно до закріпленого Кодексом адміністративного судочинства України процедурою суддя протягом п’яти днів з моменту подачі заяви винесе постанову про подальших процесуальних діях.