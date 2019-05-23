Дострокові парламентські вибори: на країну чекають не очікуванні результати

Декілька не олігархічних видань, в тому числі і на сайті інформагентства АСПІ, нікого днями опитування в соціальних мережах: за яку політичну силу віддали ві свій голос. І отримали дуже не очікуванні результати, які кардинально відрізняються від соціальних опитувань великих агентств.

Прості люди голосували в основному за нове за старе та за стабільність. Дуже дивно що до трійки лідерів, таких як партія «Слуга народу», «Солідарність», БПП та БЮТ, приєдналась партія «Відродження».

Політологи коментують що це реакція людей на фінансову не стабільну ситуацію в Україні, на фінансову спроможність — інколи людям не має за що оплачувати комунальні послуги, купувати ліки. Люди перестали вірити популістам та псевдо патріотам і хочуть бачіті стабільність. До речі, «Відродження» в деяких регіонах України дуже добре себе зарекомендувала. Це здебільшого в Харківська та Одеська області, де завдяки партії відкрито нові дитячі садки, школи, ремонтуються дороги, допомагають пенсіонерам і т. п.

Тому, мабуть, на дострокових парламентських виборах нас можуть чекати не очікуванні результати. Люди вже не вірять в популістичні гасла та будуть голосувати за партії які себе зарекомендували, як партії стабільності та ведуть програму економічної стабільності.

Будемо і надалі слідкувати за політичними процесами в країні.