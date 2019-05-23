Глава бюджетного комітету ВР у центрі скандалу про закупівлю трави

Скандал, пов’язаний з Федерацією футболу України розгорівся ще в минулому, 2018 році. За розслідування за фактом закупівель трави футбольного поля взялися співробітники Національного антикорупційного бюро. У квітні 2019 року був проведений обшук, після чого заарештували речі і документи.

Історія бере початок в 2016 році, коли Федерація футболу оголосила про будівництво заводу з виробництва футбольних полів в Бориспільському районі під Києвом.

ПЕРЕДІСТОРІЯ

У тому ж, 2016 році, ФФУ зареєструвала дочірнє підприємство «ФФУ Продакшн». Згідно з планом, до 2020 року українці повинні отримати 2,5 тисяч майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям. З держбюджету виділили понад 250 мільйонів гривень на будівництво майданчиків у регіонах. Ще приблизно стільки ж повинні були виділити міська влада на місцях. Пізніше, в 2017 році Федерація заснувала ще одну фірму — «Спорт Технології». Коли суд не заарештовував речі і документи фігуранта у справі проти ФФУ, правоохоронці знайшли декларації та накладні із згадкою даної фірми.

ЯК ПОЧАЛОСЯ РОЗСЛІДУВАННЯ

В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ПОРУШЕННЯ