Дочка побіжного міністра оборони стверджує, що українські компанії купили в Росії 4 тисячі списаних вагонів

Олена Лебедєва — дочка екс-міністра оборони України (з 24 грудня 2012 року по 27 лютого 2014) Павла Лебедєва. 4 березня 2016 року Лебедєв оголошений в розшук Генеральною прокуратурою України.

“Піввагони, термін експлуатації яких становить 22 роки і від яких позбуваються в РФ, продовжують працювати в Україні ще 5-7 років, завдаючи непоправної шкоди інфраструктурі залізниці. Але головне — вони можуть стати причиною великих аварій”, — уточнила Олена Лебедєва.

Аналогічна інформація прозвучала на минулому 22 травня форумі Rail Cargo Spring 2019. “У 2018 році в Україну переважно з РФ ввезли близько 4 тис. беушних піввагонів вартістю $10 тис. кожен. Це в п’ять разів дешевше від ціни нового піввагона. Загальна вартість склала 1,1 млрд грн. Якби ці вагони були виготовлені в Україні, то ми справили б на 300 тис. т більше лиття та прокату, а галузь додатково отримала б 5 млрд грн”, — підтвердив один з учасників форуму.

За словами Олени Лебедєвої, наші компанії за списані напіввагони пропонують суму на 30-50% вище, ніж спеціалізуються на утилізації підприємства РФ.

До того ж 4 тис. пролонгованих вагонів — це 47% від усіх новобудов приватних вагонобудівних заводів за той же 2018 рік.