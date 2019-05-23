“Думає не про полонених, а що не благословили його договорняки”: журналістка про 10 кроків Зеленського за перші дні на посаді

Зеленський захотів дострокові вибори за новими правилами, бо “загнати списком кого потрібно – набагато простіше, аніж гарувати на округах, і дешевше”.

Про це українська журналістка, міжнародній медіа-тренер, громадська діячка та письменниця Зоя Казанжи написала в статті на сайті “Новий час” під назвою “10 кроків Зеленського за перші два дні”. Журналістка проаналізувала такі дії новообраного Президента:

1. Першим законопроектом Президента ставши не закон про імпічмент чи скасування недоторканності, як було обіцяно Зеленським, а закон про дострокові вибори у ВР.

2. Главою АП стала людина, яка займалася антикорупцією в уряді Азарова і була люстрована. Станом на цею годину прізвище Богдана видалено зі списків люстрованих. Нікого вигляд, що нічого не було. Призначення Богдана відбулося з порушенням закону “Про очищення влади”. Напередодні пан Коломойський “пророкував”, що саме Богдана, за сумісництвом його адвоката, призначать головою АП.

3. Заступником голови СБУ став товариш Зеленського і керівник “Кварталу” – Іван Баканов. Ще раз – безпека країни опинилась в руках одного Зеленського. Який до того працював юристом “Кварталу 95” і на якого оформили партію “Слуга народу”.

4. Однією із заступниць глави АП була призначений Лана Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ. Зеленський підписав указ. А вночі указ щез із сайту Президента. Кажуть, Зеркаль відмовилася, бо не про це наче домовлялися. Тоді Зеленський видав інший указ – про скасування попереднього указу про призначення Зеркаль. Це свідчить про певну вакханалію навіть із топовими призначеннями.

5. Заступниками глави АП призначені друзі і колеги Зеленського з “Кварталу”. Наприклад, Сергій Трофімов – він став першим заступником. До цього він займався продюсуванням і кіновиробництвом. Просто заступником став Сергій Шефір – бізнес-партнер, якому Зеленський, за його ж словами, передавши в управління свою частину бізнесу. Кому передавши бізнес далі сам Шефір – історія замовчує. Зате Шефір разом з братом вміє писати сценарії шоу. Далі – Юрій Костюк, ще один сценарист та креативний продюсер “Кварталу”. Далі – Кирило Тимошенко, теж продюсер і телевізійник, знімав соціальні ролики і документальні фільми про ті, як Коломойський зупинив сепаратистів” і про ті, яка “прекрасна людина нардеп Ігор Кононенко”. Таке враження, що вони там продовження “Слуги народу” зніматимуть, а не державою керуватимуть.

6. Помічниками Зеленського призначено інших друзів – Андрея Єрмака, Михайла Федорова – всі вони дотичні до роботи на “Кварталі”. Як бачите, обійшлося без кумівства і друзів. Як і обіцяв Зеленський.

7. Зеленський захотів дострокові вибори за новими правилами. Ні, це не відкриті списки і новий виборчий кодекс, проект якого зареєстрований у Раді (він запроваджує відкриті регіональні списки на парламентських і місцевих виборах). Це закриті списки і зниження бар’єр єру до 3%. І скасування мажоритарки. Знаєте, чому вони хотіли скасувати мажоритарку? Не придумуйте красивих причин. Все просто: загнати списком кого потрібно – набагато простіше, аніж гарувати на округах. І дешевше. Своїх мажоритарників не вистачить. Їм би довелося домовлятися з чужими, хто із задоволенням ляже під президентську партію, а це певні репутаційні ризики. А замануха про 3% типом для нових і молодих партій” – то лише замануха. За два місяці неможливо розкрутитися так, щоб подолати навіть невисокий бар’єр єр.

8. “У Зеленського” заявили про готовність проводити референдум щодо мирних урік із Росією. Правда, законом про референдум у нас немає, але якщо задурені виборці хочуть, то чому б і ні? Чому б не додати собі відсотків на парламентських виборах, обіцяючи ті, що хочуть чути ті, хто “за мир і дружбу з Росією, бо ж Порошенко гірший за Путіна”, – їм там у телевізорі розповіли.

9. Вчора в полон потрапили 8 наших бійців. Жодної реакції з боку Президента Зеленського. Він бідкається про інше – про погану ВР, яка не хотіла благословляти його договорняки з олігархатом. ВР у нас строката і неоднозначна. Альо повністю нівелювати і нагинати державні інституції – це дно.

10. Ну і кортеж, проти якого так виступав Зеленський, нікуди не дівся – від Грушевського, де він живе, і до Банкової, де працює, його везуть і супроводжують 5 авто. Пішки – це 10 хвилин.